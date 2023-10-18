السعودية الأقرب.. فيفا يعلن إقامة كأس العالم 2034 في قارة آسيا

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إقامة بطولة كأس العالم ٢٠٣٤ في قارة آسيا.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر فيديو: “بناءً على قرار فيفا، فإن بطولة كأس العالم 2034 ستقام في قارة آسيا”.

الاتحاد السعودي يعلن ترشحه لاستضافة كأس العالم

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن تقدمه بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم للرجال.

وكان “فيفا”، قد أعلن فوز المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال، بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

يذكر أن قطر سبق وأن استضافت بطولة كأس العالم ٢٠٢٢.