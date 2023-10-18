كتلة الحوار: الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية واجب وطني للحفاظ على سيادة مصر

أعلن مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، عضو مؤسس كتلة الحوار عن تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيرهم قسرياً إلى سيناء.

وشدد «سالمان»، خلال تصريحات صحفية، بضرورة الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية، لأنه واجب وطني للحفاظ علي سيادة الوطن فى هذه الأحداث والظروف، مؤكدا أن الشعب المصري دائما على قلب رجل واحد للدفاع عن أراضيه وعن الشعوب العربية.

وأضاف عضو أمناء مجلس الشباب المصري، أن الرئيس السيسي بعث رسائل للعالم أجمع خلال كلمته اليوم فى المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، بأن التصعيد سيواجه بالتصعيد، وأن مصر لن ترضي ولن تقف متفرجة أمام تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح مصطفى جعفر سالمان، أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء هي مجرزة بكل المقاييس، وهي تعديا سافرا على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.