عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كتلة الحوار: الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية واجب وطني للحفاظ على سيادة مصر

صدى البلد

أعلن مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، عضو مؤسس كتلة الحوار عن تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيرهم قسرياً إلى سيناء.

وشدد «سالمان»، خلال تصريحات صحفية، بضرورة الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية، لأنه واجب وطني للحفاظ علي سيادة الوطن فى هذه الأحداث والظروف، مؤكدا أن الشعب المصري دائما على قلب رجل واحد للدفاع عن أراضيه وعن الشعوب العربية.

وأضاف عضو أمناء مجلس الشباب المصري، أن الرئيس السيسي بعث رسائل للعالم أجمع خلال كلمته اليوم فى المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، بأن التصعيد سيواجه بالتصعيد، وأن مصر لن ترضي ولن تقف متفرجة أمام تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح مصطفى جعفر سالمان، أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء هي مجرزة بكل المقاييس، وهي تعديا سافرا على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

مصطفى جعفر سالمان كتلة الحوار عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني الاصطفاف الشعبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

عنف لا يمكن تحمّله | 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

يحتاجون هذا فورًا .. أول تعليق من محمد صلاح على أزمة فلسطين

اتصدمت بالمكان اللي مسكني منه | جريمة أخلاقية ضد مضيفة طيران بالتجمع

عندي لك شاي وفطير.. بوتين يسخر من بايدن بعد تصريح صادم للرئيس الأمريكي

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

ترشيحاتنا

عاجل.. انتهاء موسم نيمار مع الهلال السعودي بسبب الرباط الصليبي

المتحدث باسم أونروا: لا مكان آمنا في غزة..وإسرائيل ترفض طلبنا لفتح المعابر

رئيس جامعة فلسطين الأسبق: الاحتلال حرمنا حتى من دفن الشهداء

رسالة من إسرائيل بـ سبّ باسم سمرة بسبب دعمه للفلسطينيين | شاهد

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

أرنولد وآخرون .. لاعبو ليفربول يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش تجميده.. معلومات خاطئة عن حفظ الأنسولين تؤثر على فاعليته

شاهد | أصغر ناجٍ من القصف الإسرائيلي على غزة

فيديوهات مسربة وبدون فستان فرح.. زواج مجدي الهواري ودنيا حديث رواد السوشيال

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة مخاطر البطاطس ذات البراعم

فيديو

كلمات ترحيب.. قصة الروبوت رانيا مع زوار معرض جيتكس دبي "فيديوجراف"

فيديو لأطفال غزة وهم يغنون قبل استشهادهم يثير ضجة | فيديوجراف

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ