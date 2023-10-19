رئيس “القابضة للمياه” يكرم المشاركين في برنامج الدراسات التدريبية لإدارة التعاقدات

كرم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المشاركين من ادارات “التعاقدات، الإدارة القانونية، التعاون الدولي، الإدارة المالية، المشروعات” من الشركة القابضة وشركاتها التابعة، فى برنامج الدراسات التدريبية لإدارة التعاقدات، والذي تم تنظيمه في إطار التعاون بين الشركة القابضة، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ Egypt نيابة عن الحكومة الألمانية، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور صلاح بيومى، واللواء عاصم شكر نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة مها خلاف مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل بمصر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتور خليل شعث، وعدد من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، والمستشار القانوني للشركة القابضة.

ووجه المهندس ممدوح رسلان الشكر لكل المشاركين، مؤكدا أنه تابع شخصيا مدى الالتزام بالمشاركة فى هذا البرنامج لما له من أهمية كبرى لإدارة المشاريع والعقود وجودة التوثيق، مشيرا إلى حرص الشركة القابضة على استمرار البرنامج التدريبي، مع ضرورة أن يكون هناك انعكاس واضح لمثل تلك البرامج التدريبية على أداء العمل كل فى مجاله.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية التدريب وتكثيف الدورات التخصصية لرفع كفاءة فريق عمل التعاقدات والقانونين والتواصل الدائم مع جميع الطرق القانونية الحديثة في حل المنازعات وغيرها من القضايا القانونية، فإن وجود الدورات التدريبية تهدف بشكل أساسي إلى تطوير المهارات والخبرات على الصعيدين النظري والعملي مشيرا إلى أهمية نقل الخبرات لكافة الشركات التابعة واستمرار تلك الدورات وتوسيع نطاقها لتحسين أداء الشركات.

وأعرب رئيس الشركة القابضة، عن سعادته بالتعاون المستمر مع GIZ، والتي دائما ما تتناول موضوعات هامة جدا تتعلق بالبيئة والمناخ والمواطن، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الكبيرة فى برنامج إدارة المياه.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي لإدارة التعاقدات من أهم البرامج التي ترتبط بشكل مباشر بملف إدارة المشروعات لتكون الكوادر التي تم تدريبها على دراية كاملة بالإجراءات التعاقدية والفنية والقانونية والإدارية، وقادرة على إدارة تلك الملفات بل والتنبؤ بالمعوقات وتجنب حدوثها وليس علاجها فقط.



وأعرب توبياس جيرلاخ، رئيس قطاع التنمية الحضرية والبيئة فى GIZ، عن سعادته بما تم إنجازه بالمشاركة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أن قطاع البيئة فى GIZ مصر مسئول عن المياه والطاقة والبنية التحتية، لذا يعد من أكبر القطاعات، ليكون برنامج إدارة مياه دلتا النيل بمثابة جوهرة لأنه يضم مجالات هامة جدا منها المياه، وارغب فى استمرار التعاون، مع وزارة الإسكان والشركة القابضة فى المجالات التي تساهم فى بناء القدرات ورفع الوعى.

وأكد الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة، أهمية اختيار الموضوعات والقضايا من واقع عمل الشركة وشركاتها التابعة، وتحديد الدورات المتخصصة بشكل مكثف فيما يساهم بتوفير الوسائل التي تساهم على تأدية العمل بصورة أفضل، وتطبيق حالات عملية، وأمثلة تطبيقية على النظريات التي يتم مناقشتها، مشيرا أن الشركة القابضة حريصة على وضع معايير محددة جدا ودقيقة لاختيار العناصر المشاركة فى هذا التدريب وتصميم قاعدة بيانات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج.

وأوضح اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، أن البرنامج بهدف الى تدريب مجموعة مختارة من المتميزين من الإدارات المعنية ضمن مجموعة من الحزم التدريبية التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المشاركين في ملف القضايا القانونية والتعاقدات، وذلك بمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي CRCICA، وبمشاركة محاضرين لهم ممارسات عملية بجانب تمكنهم من ادبيات علم ادارة العقود وتسوية المنازعات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مها خلاف، مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل، أنه تم تنفيذ عدد ٣ حزم تدريبية في أساسيات إدارة العقود وتسوية المنازعات وبمشاركة عدد ٩٠ مشارك من الشركة القابضة والشركات التابعة، يضم نخبة من "المهندسين، مشتريات وعقود، شئون قانونية" ، بما يمثل فريق ادارة التعاقد عند التنفيذ، لتكون الدورة نواة أولي لبناء فرق متخصصة علي مستوي القطاع ويلحقها امكانية عمل حزمة من العقود النموذجية لتستخدم في اعمال ومشروعات القطاع.

جدير بالذكر أن الدورات التدريبية يقدمها نخبة من المحاضرين والخبراء القانونين في إدارة العقود لشرح مشاكل التعاقدات وحالات عملية لبعض القضايا الخاصة بالتحكيم، ويتم اختيار المشاركين بإشراف فريق عمل الشركة القابضة برئاسة المهندس عزت الصياد المستشار الهندسي لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندسة منار مكارم بقطاع المشروعات والأستاذة هدى على بقطاع التعاون الدولي.