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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يضم 13 طابقًا.. محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة برج سكني مخالف بدسوق|صور

برج سكني
برج سكني

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عملية إزالة برج سكني مخالف على مساحة 120 متر مربع، ومكون من 13 طابقًا، وذلك تنفيذاً لقرارات الإزالة الصادرة بحقه.

وتأتي عملية الإزالة ضمن جهود المحافظة للقضاء على مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل.

ووجه المحافظ بمواصلة جهود تنفيذ الإزالة حتى الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدَّد المحافظ على ضرورة التصدي بكل شدة وحسم لمخالفات البناء والتعديات، وعدم السماح بحدوث أي تعديات، وإزالتها في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وجرت عملية الإزالة تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق والجهاز المعاون له، بحضور ممثلي الجهات المعنية من الإدارة الهندسية والشرطة المدنية والإسعاف.

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اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التعديات على أملاك الدولة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تعديات على املاك الدولة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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