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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

ردت الإعلامية ميار الببلاوي على تصريحات الإعلامية بسمة وهبة.

 

كتبت ميار الببلاوي منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رغم تحفظي على الجزء الأول واستخدام نفس الأسلوب اللى كان مزعلني ومخليني فاقدة تركيزي في الرد في الحلقة، إلا إنى هرد على الجزئية بتاعت البوليكة، أنا بعد الحلقة مفتحتش بقى ولا اهتميت إيه اللي عمل تريند ولا لأ:"

أضافت :" أنا مكنتش مبسوطة بالحلقة عموما، لكن كنت مبسوطة بأنی هكون معاكى لأن أشهد الله أنى بحبك جدا فى الله لموقف عملتيه معايا في بدايتنا الإعلامية وسابلك معزة فى قلبي لإني مبنساش المعروف.

وتابعت  ميار الببلاوي: عموما طريقتك في الكلام عني مضايقنى أنا فعلًا متكلمتش رغم المصايب اللى حصلتلي بعد الحلقة لأني قلت شوية، والموضوع هيموت یعنی مجریتش ورا تريند ولا فضحت نفسي ولا كذبت زي ما حضرتك تفضلتي، لكن بمجرد ما الشيخ اتكلم أيوه مكنش ينفع أسكت ولازم أدافع عن نفسى وأي حد كان بيقولي بسمة السبب بقولهم أنا رحت بإرادتي وأنا الى جاوبت على الأسئلة بس هى مكنتش بتدیني فرصة للتوضيح.

وقالت: كنت مضايقة من الطريقة جدا والأسلوب في الحلقة، وده أفقدني تركیزي تماما، وبالنسبة للمونتاج قلت إن فى حاجات كتير اتمنتجت وده حضرتك أقريتيه، لكن مقلتش إنك ركبتي صوت وكده:"

اختتمت :" بسمة شكرا لنصيحتك لابني وشكرا على دفاعك عني، بس رجاء اتكلمي عني بطريقة غير كده، لأنك عارفه إني مستاهلش أي إهانة ولا تجاوز، اسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا أجمعين وبرضه أحبك في الله.

ميار الببلاوي:

وكانت ردت الإعلامية بسمة وهبة، على تصريحات الإعلامية ميار الببلاوي، بعد حلقتها في برنامج العرافة برمضان 2024، وجدل تصريحاتها حول عودتها لزوجها بعد طلاق 11 مرة، ما جعل شيخا شهيرا يخرج ويتهمها بالزنا.

وقال بسمة وهبة خلال فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام:عمرى الحقيقة ما رديت على حد حتى لو كلامه كدب وده بيحصل كتير أوي، في العرافة ناس كتير تكون طلعت وحلقاتها تكون معملتش تريند أو عملت تريند وعايزين تاني، فبيتقولوا حاجات لنفسهم ويعملوا فضايح لنفسهم في سبيل التريند.

وتابعت بسمة وهبة: أنا بطنش وأقول خليهم ياكلوا عيش، فيه كلام اتسرعتي وقلتيه والنبي يا بسمة شيليه، وقلت لك من العين دي، وشيلت اللي طلبتيه، اطلعي كذبيني، لا تقربوا الصلاة، ساكتة ليه من يوم ما الحلقة اتعرضت ما دام مضايقة.

ميار الببلاوي بسمة وهبة

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