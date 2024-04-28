عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر زهيد جدًا.. أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة في 2024

بسعر زهيد جدا..أفضل
بسعر زهيد جدا..أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة في 2024

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy A35 5G الذي يأتي لينافس في الفئة المتوسطة حيث يعمل بشاشة سوبر أموليد 120 هيرتز بثقب مع كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل تدعم المثبت البصري مع كاميرا سيلفي 13 ميجا بيكسل ومعالج سامسونج الـ Exynos 1380 وبطارية كبيرة وصوت ستريو.

* الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 120Hz مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus مع سطوع يصل الي 1000 شمعة .

* يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي:-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .
– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .
– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

* يأتي الهاتف بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MP5 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Samsung Galaxy A54 5G .

* الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

* الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultra Wide أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

* يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .

* البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

* يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 .

* يتوفر الهاتف بلون كحلي وبلون أزرق ثلجي وبلون بنفسجي وبلون ليموني .

 

السعر

 

* في السعودية للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 1150 ريالًا.. وللنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1250 ريالاً.. وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1350 ريالاً .

سامسونج Galaxy A35 Samsung Galaxy A35 Galaxy A35 5G سعر Galaxy A35 Galaxy A35 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حملة "بلاها فراخ"| انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. تفاصيل

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

تغريم عمرو السولية وحسين الشحات ماليا بسبب مباراة مازيمبي.. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

وفر باقة موبايلك.. استمتع بخرائط Google بدون إنترنت!

أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة.. بسعر مش هتلاقيه

هاتفان حديثان من Realme بأرخص سعر.. والمواصفات حكاية

أفضل كاميرا لهاتف شاومي.. تفوقت على iPhone 15 Pro Max وسامسونج S24 Ultra

الامتناع الجماعي عن شراء هواتف iPhone والاتجاه إلى هواوي.. ما السبب؟!

لمحدودي الدخل.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

هبوط أسعار التابلت..شاومي تطلق تابلت جديد بأعلى مواصفات بسعر رخيص جدا

اِلحق بسرعة.. سامسونج تبيع الموبايل الأفخم والأعلى ثمنا "ببلاش" مع سماعات هدية

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: إسرائيل أعلنت عدم دخل رفح الفلسطينية قبل طرح رؤيتنا

وزير الخارجية السعودي: إعطاء الفلسطينيين حقوقهم يضمن الأمن والسلام للجميع

جانتس يهدد نتنياهو بالانسحاب من مجلس الحرب حال فشل صفقة الأسرى

برودة ليلا وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة

نفخه بكمبروسر هواء| تفاصيل إعدام عامل قـ تل شابا من ذوي الهمم بالجيزة

مومياوات وتماثيل| قرار عاجل بشأن المتهم بواقعة كنز أثري كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مبهج .. ميريام فارس تتألق بإطلالة صيفية

صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور

مهندس الديكور أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة واعتبرها تفكير خارج الصندوق

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى

فيديو

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الكونغولي أردي نديمبو

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ