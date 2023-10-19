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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديدات وهمية تجبر علي إجلاء 8 مطارات فرنسية

صدى البلد

تلقى ما لا يقل عن 14 مطارًا فرنسيًا تهديدات بوجود قنابل، اليوم الخميس، وتم إخلاء ثمانية مطارات على الأقل، في أحدث سلسلة من الإنذارات الكاذبة التي هزت البلاد خلال الأسبوع الماضي.

 

تم إخلاء معظم المطارات الرئيسية في فرنسا، باستثناء أكبر مطارين في باريس، مؤقتا يوم الأربعاء، مما أدى إلى إلغاء ما لا يقل عن 130 رحلة جوية.

 

تركزت عمليات الإجلاء يوم الخميس على المطارات الصغيرة مثل بريست وكاركاسون وبوردو ومونبلييه.

 

أكدت هيئة الطيرانالتهديدات بوجود قنابل دون إعطاء رقم محدد، في حين نشرت عدة مطارات رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عمليات الإجلاء والتفتيش التي تجريها قوات الأمن.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فرنسا، التي تضم عددا كبيرا من السكان اليهود والمسلمين، في حالة تأهب قصوى منذ عملية طوفان الأقصي ومنذ مقتل مدرس الأسبوع الماضي على يد مهاجم تابع لتنظيم داعش.

 

قال متحدث باسم مطار بوردو-ميرينياك، الذي شهد بالفعل عملية إخلاء لمدة ثلاث ساعات يوم الأربعاء أدت إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية: "إنه مصدر إزعاج خطير، لكننا لا نتحمل أي مخاطر". 

 

كتب وزير النقل كليمنت بون على موقعأكس (تويتر سابقًا) يوم الأربعاء أن "التنبيهات الكاذبة المخطط لها خطيرة وغير مقبولة"، مضيفًا أن المخالفين يواجهون عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو.

 

كما تلقى متحف اللوفر وقصر فرساي تهديدات في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى إغلاق مؤقت.

مطار ا فرنسي ا الإنذارات الكاذبة إخلاء ثمانية مطارات

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