برلماني: فتح معبر رفح انتصار عظيم وتتويج للجهود المصرية لدعم الفلسطينيين

أكد النائب محمد البدري ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فتح معبر رفح لمرور مساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة، يعد انتصار عظيم وتتويج للجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، موضحة أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لتتم هذه الخطوة.

وأضاف"البدري" فى بيان، أن فتح معبر رفح لدخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة يعد بداية حقيقية لانفراج الأزمة الفلسطينية التي سببها القصف الإسرائيلي على المدنيين العزل، مشيرة إلى أن المساعدات تساهم حل مشكلات الغذاء والدواء والتي أثرت بشكل كبير على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بتحركات عديدة للعمل على وقف التصعيد في قطاع غزة ووقف الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن مصر تعمل على تحقيق السلام ووقف التهدئة داخل القطاع.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام التي تنطلق اليوم تعد حدث دولي هام لتناول القضية الفلسطينية كما أن هذه القمة ستكون نقطة فارقة فى تاريخ القضية الفلسطينية، كما أنها تعد خطوة عظيمة من الدولة المصرية لحشد الدول لدعم التحركات المصرية لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية.