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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023: عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار

برج الميزان
برج الميزان

يعد برج الميزان من اكثر الابراج التي تتصف بالتردد الشديد عند اتخاذ القرارات الهامة وينبع هذا من التفكير العميق في ادق التفاصيل كما يتسمون به الطيبة والشهامة والود

نعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 22 اكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهني

توقعات برج الميزان

ربما ينتقدك بعض الأشخاص اليوم بل معظمهم والغريب أن ستصغي إليهم جيدا. كن مهذبا وراجع وجهة نظرهم فربما تستفيد من كلامهم. حافظ على تواضعك اليوم وكن صبورا مع الآخرين. قد تشعر بالحرج أحيانا بسبب انتقادات الآخرين وخاصة أنك تشعر أنهم ينتقدونك بشدة.

برج الميزان اليوم مهنيا

عملك يسير بشكل جيد لكنك تشعر بالضغط، وتشعر أن هناك من يستغلك ولا يقدر مجهودك، وعلاقتك مع مديرك لا تسير بشكل جيد، وتشعر أنه لا يحبك ولا يدعمك لذلك حاول أن تضع خطة محكمة.


برج الميزان ماليا

برج الميزان اليوم ماليا من المهم أن تحقق توازن ، قد تُعرض عليك هذا اليوم بعض القرارات المالية التي تتطلب دراسة ، تذكر أن تزن خياراتك وتجنب الإنفاق المندفع ، خذ وقتك في تقييم وضعك المالي واتخاذ قرارات تتماشى مع أهدافك طويلة المدى.


برج الميزان اليوم عاطفيا

حياتك العاطفية لا تسير كما تريد مؤخرا، فهناك مزيد من الخيارات أمامك لكى تتغلب على المشكلات مع شريك حياتك فقط عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار.

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برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023: انتبه لصحتك جيداً

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توقعات برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| تغييرات إيجابية


برج الميزان حظك اليوم صحيا

صحتك هذه الأيام على المحك حاول أن تتجنب أى مجهود زائد أو أى نشاط يعرضك للحوادث أو للخطر لأن الاستهانة بأشياء بسيطة قد تعرضك لأخطار بالغة تدرك آثارها فيما بعد، انتبه بشكل خاص من الأنفلونزا وتقلبات الجو، وحاول أن تكون بعيدًا عن التوتر قدر المستطاع.

 

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة


تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

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