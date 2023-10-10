عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023: انتبه لصحتك جيداً

برج الميزان
برج الميزان

 برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية:

 

برج الميزان في حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023


كل فرد يحبك، ولكن كل شخص يحبّ ما لديك أيضا. ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض الجدّية اليوم، برهن بأنك يمكن أن تتغلب على حب الامتلاك. تجنب الغيرة ثمّ انظر ما يحدث. لديك أمل في أن تحصل على المكانة التي تريدها.

 

برج الميزان اليوم مهنيا

احرص على التعاون مع زملائك حتى تظل محبوباً بينهم، كما عليك بالإطلاع طوال الوقت على كل ماهو جديد في مجالك المهنى حتى تتفوق وتنافس من حولك.


برج الميزان اليوم عاطفيا

ابحث عن شريك حياة مستقبلى يتوافق معك في الكثير من الصفات الشخصية حتى تشعر معه بالسعادة والحب الذى تحلم به طوال الوقت.

txt

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023: بفضل عملك الجاد تحقق النجاح

txt

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: استغل وقتك في المشي


برج الميزان حظك اليوم صحيا

اختار رياضة مناسبة لك لممارستها بشكل يومى، ولا تفرط في تناول وجبة العشاء حتى تستطيع الحصول على قسط كافٍ من النوم لتشعر بالحيوية والنشاط.


برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة، أن يطلع على كل ماهو جديد ومختلف في مجاله المهنى حتى ينجح ويتفوق ويثبت نفسه.

برج الميزان برج الميزان حظك اليوم برج الميزان عاطفيا برج الميزان صحيا برج الميزان مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

عاجل.. طائرات أمريكية محملة بالذخائر تطير إلى إسرائيل

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

موضوعات متعلقة

في دقيقتين.. أسرع طريقة لعمل مكرونة بالجبنة الشيدر

أسهل طريقة لعمل تارت زبدة الفول السوداني.. أفضل من المحلات

بالطعم الإيطالي الشهي .. طريقة عمل البسكويت باللوز والشيكولاتة

5 أطعمة تضر العين ابتعد عنها.. تسبب كوارث صحية

خلي بالك.. علامات في اليد تكشف الإصابة بسرطان الثدي

دراسة تحذر: أدوية تخسيس متداولة تسبب مرضا خطيرا

طبيب الغلابة يتألم .. مواقف إنسانية لا تنسي للدكتور هاني الناظر

طبيب يكشف عن علاقة قوية بين السكر والإصابة بمرض خطير

ترشيحاتنا

النقل تستهدف استيعاب 13.5 مليون راكب يوميا بخطوط الجر الكهربائي بحلول 2030|تفاصيل

مؤسسة حياة كريمة: فتح حسابات بالبنوك لتلقي التبرعات دعما للشعب الفلسطيني

مبروك للأهلي.. خالد الغندور يهنئ المارد الأحمر بالوصول لقبل النهائي البطولة العربية للسلة

اللواء حسن درويش: التدريب على حرب أكتوبر والإعداد لها يدرس بالكليات الأمريكية

هاني رمزي: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ