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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023: بفضل عملك الجاد تحقق النجاح

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية:


برج الميزان في حظك اليوم 8 أكتوبر 2023


ربما ينتقدك بعض الأشخاص اليوم بل معظمهم والغريب أن ستصغي إليهم جيدا. كن مهذبا وراجع وجهة نظرهم فربما تستفيد من كلامهم. حافظ على تواضعك اليوم وكن صبورا مع الآخرين. قد تشعر بالحرج أحيانا بسبب انتقادات الآخرين وخاصة أنك تشعر أنهم ينتقدونك بشدة.


توقعات برج الميزان اليوم مهنيا

حياتك المهنية على وشك تحقيق نقلة نوعية، عليك أن تغتنم الفرص، قد تواجه بعض العقبات، لكن لا تدعها تعيقك، وبفضل عقلك الحاد وعملك الجاد، تحقق النجاح .

 

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توقعات برج الميزان اليوم عاطفيا

قد يجد أصحاب برج الميزان أنفسهم منجذبين إلى شخص يشاركهم اهتماماتهم وعواطفهم وقيمهم، بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات بالفعل، فقد حان الوقت التفكير في الزواج.

توقعات برج الميزان حظك اليوم صحيا:

صحتك وعافيتك هي محور الاهتمام اليوم، حيث إن عقلك وجسدك وروحك مترابطان سويا، ومن المهم أن تعتني بالثلاثة، فاحصل على قسط كافٍ من النوم، وتناول طعام جيد، ومارس الرياضة بانتظام، ولا تهمل صحتك النفسية أيضاً.


توقعات برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

عملك الجاد وتفانيك واهتمامك بالتفاصيل سيؤتون ثمارهم بشكل كبير الفترة المقبلة، ولكن من المهم أن تظل متفتحا وأن تكون مرنا، وثق بحدسك، وحافظ على ثباتك، وواصل التركيز على أهدافك، ستكتشف نقاط قوة جديدة، وتتغلب على التحديات القديمة، وتطلق العنان للقوة الحقيقية بداخلك.

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