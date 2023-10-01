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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم

يعد حظك اليوم من الكلمات الأكثر بحثا على جوجل مع بداية أي يوم جديد، حيث ينتظر محبو الأبراج إلقاء نظرة قبل القيام بأي مهام في اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل) 
لا تخسر اليوم المصادر التي تحصل منها على معلوماتك ،إذا لم تكن بحاجة إلى معرفة أي شيء أو تشعر أنك لديك قدر كاف من المعلومات.

توقعات برج الثور

لا تخف من المبادرة والعروض. إذا كنت تتعامل بواقعية وموضوعية فقد تتلقى مؤشرات إيجابية من كل صوب، وتعيش أوقاتا من والسعادة والمرح وتفكر في ارتباط عاطفي أو تقدم على زواج أو تتخذ القرار النهائي في علاقتك العاطفية الحالية.


الجوزاء وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

برج الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

تشعر اليوم أن المعركة بدأت وأنك أنت الهدف. إذا لم تكن لديك القدرة على المواجهة، فتوقع ان الأمر سيكون بالغ الصعوبة. عاطفيا، أحداث اليوم لن تسرك في الحقيقة. حاول أن تحلل مشاعرك بطريقة ممنهجة بدلا من الانعزال عن العالم بالكامل.


السرطان وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)
تجمع اليوم بين الشعور بالطاقة الإيجابية والثقة بالنفس. هذا أمر رائع، ولكن قد تتعرض لبعض المخاطر وتمر ببعض التجارب الصعبة. ربما تجد نفسك اليوم عدوانيا جدا، خاصة إذا هاجمك شخص ما أو اعترض طريقك.


توقعات برج الاسد

كم أنت مبدع ورائع وطموح اليوم؟! لديك رعبة في توظيف طاقتك في أي عمل فني أو ربما تفكر في استغلالها في بعض الأنشطة المنزلية كترتيب المنزل وتنظيمه. إذا كنت تخطط لذلك بالفعل، فانطلق فورا لأنك قادر على تنفيذ كلا الأمرين فقط إذا نظمت وقتك.

توقعات برج العذراء

على الرغم من شعورك بالإحباط وخيبة الأمل بسبب الغيرة من صديق لك إلا أن الأمر لن يكون مفاجأة لك. ما زالت أمامك الفرصة وطريق النجاح ممهد أمامك. كل شخص له الحرية والحق في أن يفعل ما يحلو له، فحاول أن تكون صبورا.


توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

الميزان (24 سبتمبر - 23 اكتوبر)

تتعزز اليوم اتصالاتك وأفكارك. تتميز اليوم ببعض الصفات الجذابة فضلا عن أن الجميع يدعمك ويقف بجانبك. على الرغم من تحسن الظروف إلا إنك لا زلت تحتاج إلى فرصة للتعبير عن رأيك بصراحة وبوضوح.
 

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر2023

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

يوم هادئ وجميل كالبارحة. حركة الكواكب تدعمك وتمنحك طاقة إيجابية تشجعك على القيام بكل ما هو مفيد، وستلاحظ هذه الطاقة عندما تتواصل أو تتفاعل مع الآخرين. حاول أن تستغل هذه الفرصة. اجتمع اليوم مع الأصدقاء والعائلة وقوموا بزيارة مكان ما.

 

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

لديك قدرة على اتخاذ قراراتك دون الاعتماد على آراء الآخرين. أنت اليوم شخص قوي جدا وقادر على حل مشاكلك. غالبا كنت تشعر أن من حولك يحاولون تغيير رأيك وأفكارك ولكن هذا الأمر مستحيل اليوم. كل الأمور تسير على ما يرام والظروف كلها لصالحك.


توقعات برج الجدي وحظك اليوم الأحد 1 اكتوبر 2023

برج الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير

أنت تحب الفن جدا بكل أشكاله سواء الرسم أو الغناء أو الرقص أو التلحين. أنت لست مهتما اليوم فقط بهذه الأنواع ولكنك تعتبر أيضا اهتمامك بمنزلك أو بعملك أو بنفسك فنا. كل شيء تقوم به اليوم يعبر عن أفكارك وأسلوبك في الحياة.

 

توقعات برج الدلو

برج الدلو 22يناير _19 فبراير
استغل الإبداع الذي تتميز به لإنجاز بعض المهام اليوم. ليس المهم اليوم أن تنجز كل أعمالك ومشاريعك سريعا ولكن المهم أن تنجزها بطريقة مبتكرة وجديدة. ثق في قدراتك وخاصة قدرتك على اكتشاف الأشياء. أنت شخص تتميز بالتفكير الراقي والقدرات المختلفة. حاول أن تجمع بين هذه الصفات واستغلها لإيجاد حلول لأي مشكلة قد تواجهك.


توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

اتبع عواطفك اليوم حتى إن وجدت أنك تميل إلى الاستماع إلى صوت العقل. إذا كنت ترى أن هناك رأيا تعتقد أنه صحيح ولكن تشعر من داخلك أنه خاطئ، ففي هذه الحالة استمع لصوت القلب. تصرف بحذر مع الحبيب فهو شخص حساس جدا.

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