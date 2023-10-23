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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف ثابت لم يتغير.. الصين تؤكد مجددا دعمها لفلسطين في إقامة دولتها

صدى البلد

قالت وزارة الخاجية الصينية اليوم الاثنيم، إن الشعب الفلسطيني له الحق الكامل في الحياة وإقامة دولته المستقلة.

وقال مبعوث الصين في الشرق الأوسط، تشاي جون أمس الأحد، إنه في الوقت الراهن، لا يزال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في حالة التصعيد، والأوضاع في قطاع غزة خطيرة للغاية، وتزداد المخاطر  بشأن اتساع رقعة الصراع الميداني بشكل غير مسبوق، وتشهد الاشتباكات المسلحة في الحدود الإسرائيلية اللبنانية والحدود الإسرائيلية السورية زخما من التفشي، وتتوسع تداعياتها على المنطقة والمجتمع الدولي، وهو ما أثار قلقا كبيرا.

وأكد تشاي جون، الأحد، أنه يجب على المجتمع الدولي التحلي بدرجة عالية من الحذر إزاء ذلك، والتحرك بشكل فوري لحث الأطراف المعنية على الالتزام الثابت بالقانون الدولي الإنساني، وبذل كل ما في وسعها من الجهود لتجنب حدوث كارثة إنسانية خطيرة، وتضافر الجهود في نفس الوقت لإدارة الأوضاع والسيطرة عليها، تفاديا لخروجها من السيطرة.

وأضاف، أنه بعد حدوث الصراع؛ عقد عضو المكتب السياسي للجنة المركزية مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي، مؤتمرا صحفيا مشتركا، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حيث أوضح موقف الصين ورؤيتها إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أجرى مكالمات هاتفية بشكل مكثف مع وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من مصر والسعودية وإيران وتركيا والولايات المتحدة وبرازيل؛ بغية دفع وقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة، مع الدعوة إلى تجنب توسع رقعة الصراع ومنع مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين أو وقوع كارثة إنسانية خطيرة.

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