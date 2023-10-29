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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معلومة مهمة يجب معرفتها قبل شراء المشروبات الغازية

المشروبات الغازية
المشروبات الغازية

تعد المشروبات الغازية من أكثر الأشياء التي يحرص عدد كبير من الأشخاص على تناولها خاصة خلال الرحلات والنزهات وأوقات الحر. 

وبالرغم من أضرار الإكثار من المشروبات الغازية، إلا هناك آثار سلبية إضافية تحدث عند تناول نوع معين من هذه المشروبات.  

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ووفقا لما جاء في موقع “southern living” أن نوع العبوة المباع فيها المشروبات الغازية تؤثر بشكل كبير على جودة وصحة السائل الموجود بداخلها.

ووجد أن المشروبات الغازية المعبئة في  البلاستيك والمعدن “كانز” تحتوي على مواد كيميائية ذائبة تتحلل في السائل الذي نتناوله ويظهر هذا عند تذوق الطعم والتركيز فيه ولكن الأضرار الصحية تكن محدودة جدا ولا تحدث إلا بتناول كميات كبيرة 

أما عبوات الزجاج لا تؤثر على مذاق المشروبات الغازية ولا الجودة بل تجعل المشروب يحتفظ بنكهته المميزة. 

هذا الإضافة إلى أن المكونات الفوارة في المشروبات الغازية تفقد بسرعة في العلب المصنوعة من البلاستيك أو المعدن عنها في الزجاج، ويعني ذلك أن الزجاج يحتفظ بالمذاق المنعش فترة أطول.


وتحتوي  المشروبات الغازية على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يمنح لها طعم الصودا وهو  ينفذ بسرعة من  البلاستيك خاصة إذا كان متواجدا في الشمس أو مكان ذو إضاءة قوية .

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