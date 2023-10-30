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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يشدد على رؤساء المحاكم بإنجاز القضايا المتراكمة مع نهاية 2023

وزير العدل يجتمع
وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

قال  المستشار عمر مروان وزير العدل، إن العمل بالوزارة يسير من خلال خطة مدروسة لها مستهدفات يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري و مستمر بمنهجية و طريقة مؤسسية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار متابعة تنفيذ المستهدف من خطة العام القضائى الحالى.

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وفى بداية الاجتماع هنأ الوزير التهنئة لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وجميع قضاة مصر بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، وتواكبهما و ذكرى انتصار 6 أكتوبر.

وشدد المستشار عمر مروان على ضرورة تحقيق المستهدف من العام القضائى الحالى وهو الانتهاء، مما تبقى من دعاوى منظورة بالمحاكم ، واعتبار نهاية عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا على أن يكون عام 2024 هو عام العدالة الناجزة والفصل فى الدعاوى المقامة أولاً بأول.

وأكد أن وزارة العدل حريصة على تعظيم الاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة ، وخدمة المتقاضين.

العدل وزير العدل

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