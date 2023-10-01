السيسي يجتمع مع أعضاء المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية بحضور وزير العدل

الرئيس السيسي يجتمع مع أعضاء المجلس الاعلى للجهات و الهيئات القضائية بحضور وزير العدل، جاء ذلك في نبأ عاجل أذاغته فضائية “إكسترا نيوز”

الرئيس السيسي يشدد على أن الدولة حريصة على إستقلال القضاء

الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة و التقدير لقضاة مصر بمناسبة الأحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكن الأول من أكتوبر.

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة حريصة على إستقلال القضاء و عدم التدخل في شؤونه كمنهج راسخ.

وأكد أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة و سيادة القانون.

وشدد الرئيس السيسي على التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات و الهيئات القضائية في ترسيخ و حماية المباد الدستورية و إعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.