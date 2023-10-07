محافظ الإسكندرية يهنئ وزير العدل بمناسبة عيد القضاء وبداية العام الجديد

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التهنئة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي الجديد معربًا عن تقديره البالغ لتفانى القضاة في أداء رسالتهم. جاء ذلك خلال لقاءه مع وزير العدل على هامش زيارته لمحكمة استئناف الإسكندرية.





وأثنى المحافظ على دور رجال القضاء وأسهاماتهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع، مشيدًا بالتعاون المثمر بين محاكم الإسكندرية وكافة الأجهزة التنفيذية، لافتاً إلى أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلي تطوير المنظومة القضائية.

ووجه المحافظ الشكر إلي وزارة العدل علي الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة المحاكم علي مستوي الجمهورية.