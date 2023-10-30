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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نهال عنبر تشارك متطوعي الهلال الأحمر إغاثة غزة| شاهد

صدى البلد

ظهرت الفنانة نهال عنبر، أثناء  زيارتها لمجموعة الهلال الأحمر، للمشاركة في تجهيز المساعدات لقطاع غزة. 

 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التطوع مع الهلال الأحمر، حرصاً على إظهار التضامن مع القضية الفلسطينية.

 من جانب اخر، دعت الفنانة نهال عنبر من خلال فيديو قامت بنشره على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، عقب صلاة الجمعة من أمام المنصة.

وقالت نهال عنبر فى الفيديو: إن شاء الله بعد صلاة الجمعة هنتقابل فى المنصة علشان نقف وقفة لفلسطين وشعب فلسطين اللى شايف العذاب كله والافترا هنتضامن مع الشعب الفلسطيني ان شاء الله بعد صلاة الجمعة.
 

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