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بينهم نجوم مسلسل “إيجار قديم”| “المهن التمثيلية” تحظر عمل 20 فنانا.. حكاية تهديد شديد اللهجة

أشرف زكي نقيب المهن
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

20 فنانا ممنوع التعامل معهم.. أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عدد من أسماء الفنانين الذين يحذر من العمل معهم، في بيان رسمي صادر عن نقابة المهن التمثيلية.

ووجهت نقابة المهن التمثيلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع 20 ممثل وممثلة، وذلك بسبب عملهم بدون تصريح مرخص من النقابة، والذي يخالف قوانين عمل النقابة.

20 فنانا وفنانة

وجاءت قائمة أسماء الفنانين الممنوعة من العمل، كالآتي: عمرو جمال، وإنجى كيوان، وياسمين داود، ونينا المغربي، وعمر شرقى، وراندا عبد السلام، وعمرو ممدوح، وشيما الشريف، وسالى حماد.

بالإضافة إلي مروان يونس، وفدوى عابد، وناردين فرج، وأوتاكا، وصلاح الدالي، ورحمة حسن، وإلهام وجدى، وأنس مبارك، وهالة خالد، ويوسف وهبى، وهاجر السراج.

تحذير لشركات الإنتاج

ووجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بتحذير لشركات الإنتاج في قرار رسمي، لعدم التعاقد مع أي طالب في معهد الفنون المسرحية بدون تصريح مزاولة المهنة.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "حذرنا شركات الإنتاج في قرار رسمي من التعاقد مع أي طالب في معهد الفنون المسرحية قبل الحصول علي تصريح للعمل".

إلهام وجدي تعلق علي قرار وقفها عن العمل

وعلقت الفنانة إلهام وجدي، على قرار وقفها من العمل لعدم حوزتها علي تصريح من النقابة لمزاولة المهنة، من قبل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وأشارت الفنانة إلهام وجدي، أنها قدمت مسلسل "إيجار قديم"، وهو يعتبر المسلسل الوحيد الذي قدمته في مشوارها الفني، ولا تعلم السبب وراء وقفها عن العمل وحاولت التواصل مع الدكتور أشرف زكي منذ شهور.

تهديدات من الكيان الصهيوني للوسط الفني

علي جانب أخر، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دعمه الكامل لجميع فناني مصر ضد تعرضهم لأي تهديدات من جانب الكيان الصهيوني.

 وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "سيظل الفن شوكة لجيش الاحتلال وسنحاول أن نوصل صوت الأمة العربية للغرب عن طريق الفن وسنظل داعمين لأي شخص يتلقى تهديدات منهم".
 

 أنغام تتعرض للتهديد الصهويني

وكشفت الفنانة أنغام عن تعرضها للتهديد عن طريق رسالة من أحد الأشخاص المجهولين التابع ل الكيان الصهيوني، وقالت أنغام: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".
 
وأضافت أنغام: "نعلم جيدا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل، ولست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائراً على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

وتابعت: "وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن صاعداً كل ساعة لا كل عام.. شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".

باسم سمرة وتهديد من جيش الاحتلال  
 

وكشف الفنان باسم سمرة، عن تعرضه للتهديد بعد الوقفة التضامنية التي خرج فيها مع مجموعة من الفنانين، بناء على دعوة الاتحاد العام للنقابات السينمائية والموسيقية، وبسبب موقفه من القضية الفلسطينية، ودعمه لفلسطين.
 وقال باسم سمرة في تصريحات تليفزيونية: "الممثل الغير فاضل باسم سمرة.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمتوا به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية".

وعلق الفنان باسم سمرة علي رسالة التهديد، قائلًا: "فلسطين في قلبنا من سنة 48.. الواحد حزين على اللي بيحصل.. كلنا على قلب رجل واحد وسيناء مصرية".

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