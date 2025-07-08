"الأمن البحري" البريطانية ترصد صورا للأضرار في ميناء يمني عقب الضربات الإسرائيلية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا حيث أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، عن رصد صورا تؤكد الأضرار التي لحقت بالأرصفة الخرسانية في ميناء يمني في أعقاب الضربات الإسرائيلية.

وأوضحت أن ناقلتا بضائع تحملان علم باربادوس ربما تعرضتا لأضرار ناجمة عن انفجار نتيجة للضربات الإسرائيلية على اليمن.

وفي سياق آخر: في لحظة سياسية مشحونة، قد يتحول اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن إلى ساحة ضغط غير معلن، وسط حرب إسرائيلية لا تزال مشتعلة في قطاع غزة، دخلت شهرها الحادي والعشرين.

وفي تقرير حديث لصحيفة واشنطن بوست، تتقاطع الديناميكيات الإقليمية المتوترة مع الطموحات الشخصية والسياسية لكل من ترامب ونتنياهو، مما يُلقي بظلال ثقيلة على مخرجات الزيارة.