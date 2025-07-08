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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعتبر رد حماس على المقترح القطري "سلبيا"

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مصدر رفيع المستوى، قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعتبر رد حماس على المقترح القطري “سلبيا”.


وأوضح أن الفجوات بين مواقف وفدي حماس وتل أبيب صغيرة، ونتنياهو لا ينوي الانسحاب من بعض المحاور في قطاع غزة حال التوصل لاتفاق، وأن خطة الهجرة الطوعية من غزة لا تزال مطروحة.

ولفت إلى أن الجهة التي ستحكم غزة لن تكون السلطة الفلسطينية بل كيان فلسطيني جديد، وأن إسرائيل قد تتولى الأمن في غزة مؤقتا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتل أبيب قد تشارك في نظام الحكم بغزة لفترة انتقالية.


 

إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية نتنياهو

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