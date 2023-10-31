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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوشة: ميناء العريش جاهز لاستقبال المساعدات.. ووصول 63 طائرة منذ بدء الأزمة

معبر رفح
معبر رفح

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن 63 طائرة مساعدات وصلت لمصر منذ الأزمة، مضيفا أنه قريبا سيتم فتح ميناء العريش لاستقبال المساعدات.

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مصادر لـ إكسترا نيوز: فتح منفذ رفح غدا لاستقبال مصابين فلسطينيين

وأضاف شوشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لدينا منظومة متكاملة لاستقبال المساعدات، متابعا أن رصيف ميناء العريش جاهز لاستقبال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة المصرية لا تتأخر في مساعدة الأشقاء في فلسطين.

 

غزة أحمد موسى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة المساعدات الانسانية طائرة مساعدات محافظ شمال سيناء

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