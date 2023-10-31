شوشة: ميناء العريش جاهز لاستقبال المساعدات.. ووصول 63 طائرة منذ بدء الأزمة

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن 63 طائرة مساعدات وصلت لمصر منذ الأزمة، مضيفا أنه قريبا سيتم فتح ميناء العريش لاستقبال المساعدات.

وأضاف شوشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لدينا منظومة متكاملة لاستقبال المساعدات، متابعا أن رصيف ميناء العريش جاهز لاستقبال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة المصرية لا تتأخر في مساعدة الأشقاء في فلسطين.