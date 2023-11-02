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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وفي هذا الإطار ، قامت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية برئاسة محمد سعد مدير الإدارة بالإشتراك مع  قطاع وسط الشرقية وعضو الإدارة العامة للتجارة الداخليه ، بالمرور على المحال التجارية بناحية صان الحجر ، وتم ضبط كمية كبيرة من السجاير المحلية والأجنبية داخل احد المحال مايقدر بـ 1000 علبة سجاير محلية وأجنبيه غير مصحوبه بالمستندات الدالة على مصدرها.

وقامت صاحبة المحل بتجميعها بهدف الإحتكار واعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح ، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٧٤٩٦ جنح صان الحجر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

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