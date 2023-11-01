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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 2.5 طن سماد يوريا محمل على سيارة قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة من ضبط سياره ربع نقل بيضاء اللون محمله بكمية من سماد اليوريا المدعم مقدارها (٥٠ )  شيكاره زنة الشيكاره الواحده ٥٠ كيلوجرام  بكمية مقدارها ٢ طن ونصف ، وتم التحفظ على المضبوطات  وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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