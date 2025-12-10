إعلامي يكشف مفوضات الأهلي مع الرجاء المغربي بشأن يوسف بلعمرى

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مفوضات الأهلي مع الرجاء المغربي بشأن اللاعب يوسف بلعمري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :''الأهلي هيتفاوض مع الرجاء المغربي من أجل يوسف بلعمري، اللاعب فاضله 6 شهور فقط في عقده، والأهلي عايز يأخده من دلوقتي بحيث النادي المغربي يستفيد والأهلي يستفيد منه في الفترة دي''.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي منح راحة لمدة 5 أيام للرباعي محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، بعد انتهاء المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة، أن الجهاز الفني قام بمنح اللاعبين إجازة من المشاركة في التدريبات حتى يوم الإثنين القادم، للحصول على قسط من الراحة.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي، التي تقام مساء الجمعة القادم على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.