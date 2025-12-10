بسبب أشرف دراي ..أحمد حسن : الأهلي لم يتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عدم التوصل لتسوية مع المدافع المغربي أشرف داري لرحيله من النادي الأهلي.



وكتب أحمد حسن:"مصدر

الأهلي لم يتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد حتى الآن بسبب عدم التوصل لتسوية مع المدافع المغربي أشرف داري لرحيله في يناير".



كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الدنماركى ييس توروب المدير الفنى للفريق قرر منح المغربى أشرف داري مدافع الفريق فرصة خلال مباريات كأس عاصمة مصر قبل الحكم عليه بشكل نهائى سواء بالاستمرار أو الرحيل خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن المدير الفنى لم يشاهد اللاعب فى الملعب منذ توليه مهمة تدريب الفريق بسبب الإصابات المتكررة .

وأبعدت الإصابات أشرف داري عن المشاركة مع الأهلي فى فترات طويلة منذ التعاقد معه .

وطلب توروب من إدارة الأهلي بالتحلي بالصبر للحكم على المغربي أشرف داري فى ظل الرغبة من إدارة النادي بالتعاقد مع مدافع قوي خاصة أن الفريق يعانى من أخطاء كبري منذ بداية الموسم حيث منى مرمى الأهلي بـ 13 هدفا فى 12 مباراة وهو معدل كبير للغاية لم يتعرض له الأهلي من قبل .