الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات

تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، من تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المؤسسات الصيدلية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وضبط سوق الدواء.

أسفرت الحملات عن التفتيش على نحو 22,763 مؤسسة صيدلية شملت المصانع وشركات الدواء والمخازن والصيدليات العامة والخاصة، إضافة إلى المكاتب العلمية ومراكز دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي، وتم ضبط 2,663 مخالفة متنوعة، مع تحرير 1,446 محضر شرطة، منها 25 محضرًا خاصًا بجرائم الإنترنت المتعلقة بالأدوية، وعُرضت جميعها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

حملة تفتيشية نوعية

كما نفذت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية 761 حملة تفتيشية نوعية، أسفرت عن ضبط 10 صيدليات غير مرخصة، و11 مخزنًا غير مرخص.

وفي إطار دعم التصحيح الذاتي، تم قبول وتنفيذ 1,217 خطة تصحيحية من قبل المؤسسات المخالفة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد أي مخالفات تهدد سلامة الدواء وصحة المواطنين، داعية جميع المؤسسات الصيدلية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط لضمان تقديم خدمة دوائية آمنة وفعالة.