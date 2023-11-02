داعية: هناك ذنوب لا يكفِّرها الصوم ولا الصلاة ولا الصدقة

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخليقة، وجعل الإنسان خلفة فرض عليه العمل، لافتا إلى أن العلماء يرون أن ثلثي الدين في حديث واحد، وهو "إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى"، ويعتبر السعي على الرزق جهاد في سبيل الله.



وتابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنَّ من الذنوب ذنوبًا لا يكفِّرها الصوم، ولا الصلاة، ولا الصدقة، ولكن يُكفِّرها السعي على طلب الرزق، موضحًا أن الذهاب إلى العمل وتحمل المصاعب والمتاعب التي تحدث في العمل بكافة أنواعها المختلفة تساعد في تكفير الذنوب.



ولفت إلي أن التطوير من النفس والتغيير في سلوك الحياة، يساعد على محاسبة النفس، لافتا إلى أن الإنسان الناجح هو من يحاسب نفسه على كل تصرفاته ومدى نجاحه فى الأمور الحياتية.

أوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بهذه الأعمال الثلاثة عند الوقوع في معصية، والتي بها يتم تكفير الذنوب في دقيقتين وهي: «إسباغ الوضوء، صلاة ركعتين، والاستغفار»، منوهًا بأن الله عز وجل يغفر للإنسان ذنبه فور انتهائه من تلك الأعمال الثلاثة وينجح المذنب في تكفير الذنوب في دقيقتين من خلالها.

بهذه الخطوات ورد في سنن أبي داود، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ»، بما يدل على أن إسباغ الوضوء وصلاة ركعتين والاستغفار بعدها من أفضل طرق تكفير الذنوب.