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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي: الرئيس السيسي حكيم في تصرفاته

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على قدر كبير من الحكمة في التصرف ولا يمكن أن يزج بجيشه لخارج حدود إلا دفاعا عن أرضه ولن يهجم على أحد بدون سبب، موضحا أن هذا ما قاله الرئيس السيسي مرارا خلال تصريحاته.

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وكشف مصطفى الفقي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن مقابلة أجراها مع الرئيس السيسي حينما كان وزيرا للدفاع خلال حكم الاخوان قائلا: "قابلته حينما كان مُشيرا وعبرت عن قلقي من حديث الإخوان عن ترك جزء من سيناء لحماس وقالي نحن والجيش يقظين لهذه الأمور".

 

وتابع: المشير السيسي وقتها قالي لن نتخلى عن ذرة تراب لمصر، وقالي عصر الانقلابات العسكرية انتهى إنما الإرادة الشعبية لو تمسكت بموقف معين نستجيب له وهذا ما حدث في 30 يونيو"، مؤكدا أن السيسي واعي كثيرا ورفض التورط في مناطق أخرى في العالم العربي حفظا للجيش المصري وليظل درعا للشعب المصري.

مصطفى الفقي

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