حسن نصرالله: طوفان فلسطينية 100%.. وحكومة إسرائيل الغبية تقصف المنازل والمواطنين

أكد حسن نصرالله، الأمين عام حزب الله اللبناني، أن هناك أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في مساحة ضيقة، وظروف معيشية صعبة، والعالم صامت عما يحدث.

وأضاف الأمين عام حزب الله اللبناني، خلال كلمته على قناة القاهرة الإخبارية، أن حكومة إسرائيل الغبية تقوم بهدم المنازل، وتقوم بعمليات اعتقال، وعمليات قصف.

وتابع :" أين الأمم المتحدة، وأين المجتمع الدولي، وأين مجلس الأمن، وأين الجامعة العربية، وأين جميع التكتلات.

وأشار إلي أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من 75 عامًا، وأن العملية الجهادية الأولى وهي طفون الأقصى، جعلت القضية الفلسطينية هي الأولي بالعالم.

وأوضح أن كتائب عز الدين القسام، وفصائل المقاومة في قطاع غزة، هي من قامت بعملية طوفان الأقصى، وأن تنفيذ العملية كان فلسطيني 100%.