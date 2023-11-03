نصر الله: عملية طوفان الأقصى كانت قراراً حكيماً يستحق كل التضحيات

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن قرار عملية "طوفان الأقصى" كان حكيماً وشجاعاً وصائباً في وقته ويستحق كل هذه التضحيات.

وأضاف نصر الله ، أنه كان واضحاً من الساعات الأولى لعملية "طوفان الأقصى" أن هذا الاحتلال الإسرائيلي كان شارداً وضائعاً ومذهولاً.

ولفت نصر الله إلى أنه يبدو أن الحكومات الإسرائيلية لا تأخذ بعبر ودروس تجاربها مع حركات المقاومة في لبنان وفلسطين.

وأشار نصر الله إلى أنه من أهم الأخطاء التي ارتكبها الإسرائيليون ولا يزالون هو طرح أهداف عالية لا يمكنهم أن يحققوها أو يصلوا إليها، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يكرر الخطأ الذي ارتكبه في حرب 2006 حين وضع أهدافاً عاليةً أجبر على التنازل عنها.

وقال الأمين العام لحزب الله، أن أي جيش يملك بعض الطائرات والصواريخ يستطيع أن يفعل ما يفعله "الجيش" الإسرائيلي في غزة لكنه لم يحقق أي إنجاز ميداني.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاذر القيام بعملية كبيرة في غزة لأنه خائف وعاجز وفاشل.