إنتصار غزة.. نصرالله: طوفان الأقصى أحدثت زلزالًا أمنيًا وعسكريًا ونفسيًا في إسرائيل

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، "ما حصل ميدانيًا كان عملًا بطوليًا وشجاعًا متقنًا وعظيمًا كبيرًا، نرفع له كل التحية، أدى إلى إحداث زلزال على مستوى الكيان الإسرائيلي، وهو زلزال أمني وعسكري ونفسي ومعنوي".

وأضاف حسن نصرالله، خلال كلمته التي عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "الأداء بمعركة طوفان الأقصى أكد هويتها وأهدافها الحقيقية"، لافتًا إلى أن السرية المطلقة ضمنت النجاح الباهر لمعركة طوفان الأقصى.

العملية الجهادية الأولى

وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلي أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من 75 عامًا، وأن العملية الجهادية الأولى وهي طوفان الأقصى، جعلت القضية الفلسطينية هي الأولي بالعالم.

وأوضح أن كتائب عز الدين القسام، وفصائل المقاومة في قطاع غزة، هي من قامت بعملية طوفان الأقصى، وأن تنفيذ العملية كان فلسطيني 100%.