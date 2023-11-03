أمين حزب الله : شعب غزة يفدي الأقصى وفلسطين بكل ما يملك

وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، التحية لشعب غزة، قائلا: "كل التحية للشعب الأسطوري للذي لا نظير له في العالم، لشعب غزة وأهل غزة، الذين شاهدناهم على التليفزيون، وهم يخرجون على الأنقاض، وهو يؤكد أن ما حدث له فداء للمقاومة".

وأضاف حسن نصر الله خلال كلمته التي عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية": "الشعب الذي يعجز اللسان والبيان عن التعبير عن إيمانه وصموده وصبره، وكذلك مانشهده في الضفة الغربية من شموخ وصلابة وفي كل الساحات".

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من 75 عاما، لافتا إلى أن شعب غزة يقدم كل ما يملك فداء للأقصى وفلسطين.