حزب الله: طوفان الأقصى معركة فلسطينية بالكامل.. وعامل المفاجأة أساس النجاح

أكد حسن نصرالله، الأمين عام لحزب الله اللبناني، أن عامل المفاجأة من أسباب نجاح عملية طوفان الأقصى، معقبًا: “هذا الأداء من الإخوة في حماس ثبت وأكد الهوية الحقيقية للمعركة وقطع الطريق على الأعداء في أن يزيفوا الحقيقة”.



وأضاف “نصرالله” خلال كلمته المذاعة عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن عملية طوفان الأقصى هي قرار فلسطيني،مؤكدًا أنه لم يعرف أحد بها وهذا يثبت أن هذه المعركة فلسطينية بالكامل من أجل فلسطين وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي.