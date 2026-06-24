مصر وأيرلندا تفتحان مسارات جديدة للشراكة الصناعية في التكنولوجيا الخضراء والدواء المتقدم

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أيدن أوهارا سفير أيرلندا لدى مصر، ووفد هيئة المشروعات الأيرلندية Enterprise Ireland، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وذلك بحضور المهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.



فرص تعاون واعدة



واستعرض اللقاء مجالات التعاون المتاحة بين مصر وأيرلندا، والتي تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات والأجهزة والعلوم الطبية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل التكنولوجيا في البحث والتطوير، ومعالجة المخلفات وإعادة استخدامها في الصناعة، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيات التمويل والقطاعات ذات الاهتمام المشترك مع هيئة المشروعات الأيرلندية، التي يزور وفدها مصر حالياً لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.



وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الأيرلندية تمتد لسنوات طويلة من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الأيرلندية في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الصناعة المصرية بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها التنافسية.



الطاقة المتجددة أولوية

وأوضح هاشم أن التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل القطاع الصناعي يأتي في مقدمة أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حالياً مبادرة "شمس الصناعة" التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات الجمهورية بإجمالي قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، من خلال نماذج تمويل وتنفيذ متنوعة، بما يسهم في خفض تكلفة الطاقة وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.



تطوير التدريب المهني



ولفت الوزير إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من خبرة أيرلندا وأنشطة هيئة المشروعات الأيرلندية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، خاصة في ظل العمل على إنشاء مركز تميز للتدريب المهني يقدم برامج تدريبية وفق معايير عالمية، بما يسهم في تحسين جودة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل الدولية.



وأكد هاشم كذلك أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأيرلندي للاستفادة من خبراته المتقدمة في توظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في البحث والتطوير بصناعة الأدوية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط الدولة لتطوير الصناعات الاستراتيجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.



اهتمام استثماري



ومن جانبه، أكد أيدن أوهارا، سفير أيرلندا لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها أحد أهم شركائها في المنطقة، مشيراً إلى اهتمام الشركات الأيرلندية بالتوسع في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة للاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز المتاحة.



فيما أوضح وفد هيئة المشروعات الأيرلندية أنه سيتم إعداد تقرير شامل حول اللقاءات التي أجراها الوفد مع الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص خلال زيارته الحالية لمصر، تمهيداً لعرضه على الشركات الأيرلندية الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري ودراسة إمكانيات التوسع والتعاون خلال الفترة المقبلة