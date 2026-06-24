عيار 21 يفقد أكثر من 8 ريالات خلال 48 ساعة .. أسعار الذهب اليوم في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 عند آخر مستويات سجلتها أمس، وذلك بعد موجة تراجع شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

ورغم حالة الاستقرار الحالية، لا تزال أسعار الذهب في السعودية أقل من أعلى مستوياتها المسجلة خلال الأسبوع الجاري، حيث فقدت مختلف الأعيرة جزءًا من مكاسبها التي حققتها مطلع الأسبوع.

أعلى سعر للذهب خلال هذا الأسبوع

سجل الذهب أعلى مستوياته خلال الأسبوع الجاري يوم الإثنين 22 يونيو، قبل أن يتراجع خلال اليومين التاليين ليستقر عند مستويات أقل.

وفقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السعودية، نحو 8.25 ريال سعودي خلال 48 ساعة، بعدما تراجع من 442.26 ريال إلى 434.01 ريال.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 9.42 ريال سعودي، ليتراجع من 505.43 ريال إلى 496.01 ريال،

بينما فقد الجنيه الذهب نحو 65.95 ريال سعودي مقارنة بأعلى مستوى سجله مطلع الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

استقرت أسعار الذهب اليوم عند آخر مستوى تم تسجيله أمس الثلاثاء، وجاءت الأسعار كالتالي: