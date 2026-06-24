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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رجال أعمال الإسكندرية تفتح بوابة جديدة للاستثمارات الكورية عبر شراكات صناعية وتكنولوجية واعدة

رجال الأعمال الإسكندرية
رجال الأعمال الإسكندرية
ولاء عبد الكريم

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، بمقر الجمعية، السفير كيم وان-جونغ سفير جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المهندس مدحت القاضي حرص الجمعية على دعم العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في مجالات صناعة السفن والإلكترونيات والصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والسياحة والصناعات المغذية، إلى جانب التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار.
 

فرص واعدة للتعاون
 

وأوضح القاضي أن اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين مصر وكوريا الجنوبية تمثل فرصة مهمة لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، داعياً إلى تنظيم منتديات اقتصادية وبعثات تجارية ولقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المصرية والكورية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
 

كما شدد على أهمية التعاون في برامج التدريب وتنمية المهارات من خلال مراكز الجمعية المختلفة، بما يدعم جهود تمكين الشباب والمرأة وتأهيل الكوادر البشرية وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة.
 

الإسكندرية وجهة جاذبة
 

وأشاد رئيس الجمعية بالتجربة الكورية الناجحة في التنمية الصناعية والاقتصادية، مؤكداً أن محافظة الإسكندرية تمتلك مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية، في ظل موقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية المتنوعة وبنيتها اللوجستية المتطورة.
من جانبه، أكد السفير كيم وان-جونغ انفتاح بلاده على توسيع مجالات التعاون مع مصر في قطاعات البنية التحتية والصناعات التكنولوجية ومستحضرات التجميل والنقل والمواصلات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى وجود أكثر من 2000 شركة كورية تتطلع إلى تعزيز تواجدها الخارجي واستكشاف فرص استثمارية جديدة.
 

دعم التعاون الدولي
 

ودعا السفير الكوري إلى تكثيف التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين وتنظيم بعثات تجارية مشتركة تسهم في بناء شراكات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة.
 

وشهد اللقاء حضور هيثم القيار نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي، والدكتور محمد محرم عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، والدكتور أمجد العتال عضو مجلس الإدارة، إلى جانب محمد عيسى المدير التنفيذي، ومحمد إسماعيل المدير العام، ومروة أبو هيف مدير إدارة العلاقات الخارجية.
وتواصل جمعية رجال أعمال إسكندرية دورها كشريك فاعل في دعم الاستثمار والتعاون الدولي، من خلال تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه حول العالم، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية المستدامة.

التعاون المصرى الإسكندرية التعاون الكورى استثمارات جديدة

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