يُعد خبز السمسم من أشهى أنواع المخبوزات المنزلية التي تجمع بين القوام الهش من الخارج والطري من الداخل، كما يتميز بنكهة السمسم المحمصة التي تضفي مذاقًا غنيًا ومحببًا للكبار والصغار. وتفضل الكثير من ربات البيوت تحضيره في المنزل لضمان جودة المكونات والحصول على خبز طازج يناسب وجبات الإفطار والعشاء أو يقدم بجانب الأطباق المختلفة.

وصفة منزلية سهلة خبز السمسم الذهبي

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة ناجحة وسهلة تمنحك خبزًا ذهبي اللون بقرمشة مثالية وقوام متوازن، فإليكِ هذه الطريقة المجربة خطوة بخطوة، للشيف فيفي عثمان.

المكونات

3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

كوب وربع من الماء الدافئ تقريبًا

بيضة واحدة لدهن الوجه

3 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص

طريقة التحضير

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع الملح جيدًا، ثم تُضاف الخميرة والسكر ويُقلب الخليط حتى تتوزع المكونات بشكل متجانس.

يُضاف الزيت النباتي ثم يُسكب الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة. قد تحتاجين إلى زيادة كمية الماء أو تقليلها قليلًا حسب نوع الدقيق المستخدم.

تُعجن العجينة لمدة تتراوح بين 8 و10 دقائق حتى تصبح مرنة وملساء. بعد ذلك تُوضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت وتُغطى بمنشفة نظيفة أو غلاف بلاستيكي.

تُترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمها.

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

بعد انتهاء فترة التخمير، تُفرغ العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق وتُقسم إلى كرات متساوية الحجم حسب الرغبة.

تُشكل الكرات على هيئة أرغفة دائرية أو بيضاوية، ثم تُرص في صينية مبطنة بورق الخبز مع ترك مسافات بسيطة بينها.

يُدهن سطح الأرغفة بالبيض المخفوق باستخدام فرشاة مطبخ، ثم يُرش السمسم المحمص على الوجه بشكل متساوٍ.

تُترك الأرغفة لمدة 20 دقيقة إضافية حتى ترتاح قبل الخبز.

الخَبز

يُسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية.

تُدخل الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح بين 18 و25 دقيقة أو حتى يكتسب الخبز لونًا ذهبيًا جذابًا وتظهر عليه علامات التحمير الخفيفة.

للحصول على قرمشة أفضل، يمكن تشغيل الشواية لدقيقتين في نهاية الخبز مع مراقبة الأرغفة باستمرار حتى لا تحترق.

بعد إخراج الخبز من الفرن، يُترك على شبك معدني لبضع دقائق حتى يتخلص من البخار الزائد ويحافظ على قوامه المميز.

أسرار نجاح خبز السمسم

يؤكد خبراء المخبوزات أن جودة الخميرة تلعب دورًا أساسيًا في نجاح الوصفة، لذلك يُفضل التأكد من صلاحيتها قبل الاستخدام.

كما أن العجن الجيد يساعد على تكوين شبكة الجلوتين المسؤولة عن منح الخبز قوامًا متماسكًا وهشًا في الوقت نفسه.

ويُفضل أيضًا تحميص السمسم لدقائق قليلة قبل إضافته إلى الوجه، لأن هذه الخطوة تعزز نكهته وتجعله أكثر عطرية ولذة.

أما إذا كنتِ ترغبين في الحصول على قشرة أكثر قرمشة، فيمكن وضع وعاء صغير يحتوي على ماء ساخن داخل الفرن أثناء الخبز، حيث يساعد البخار على تكوين قشرة ذهبية مميزة.

طرق تقديم خبز السمسم

يمكن تقديم خبز السمسم مع الجبن الأبيض أو القشطة والعسل في وجبة الإفطار، كما يتناسب مع الفول والطعمية والبيض.

ويُستخدم أيضًا في إعداد السندوتشات المختلفة أو يقدم بجانب الشوربات والسلطات والأطباق الرئيسية.

وتتميز هذه الوصفة بأنها اقتصادية وسهلة التحضير، كما تمنح أفراد الأسرة خبزًا طازجًا وصحيًا خاليًا من المواد الحافظة، مع مذاق شهي ورائحة مخبوزات منزلية تملأ أرجاء المنزل بالدفء والراحة.