نصر الله للأمريكان : أي حرب إقليمية مصالحكم وجنودكم الضحية والخاسر الأكبر

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن أمر الجبهة اللبنانية وتصاعدها بأي اتجاه مرهون بأمرين؛ الأول مسار الأحداث في غزة وتطورها والآخر سلوك العدو تجاه لبنان.

وقال نصر الله في خطابه : كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات.

وواصل نصر الله : أحذّر العدو الصهيوني من التمادي الذي طال بعض المدنيين في لبنان وهذا سيعيدنا الى المدني مقابل المدني.

نصر الله : في حال أي حرب إقليمية، ستكون مصالح الامريكان وجنودهم الضحية

وزاد نصر الله : في حال أي حرب إقليمية، ستكون مصالح الامريكان وجنودهم الضحية والخاسر الأكبر.

واستطرد نصر الله للشعب الفلسطيني ولكل المقاومين: ما زلنا نحتاج إلى وقت، ولكننا ننتصر بالنقاط. هكذا انتصرنا عام 2006 وفي غزة، وهكذا حققت المقاومة في الضفة إنجازات.

وأتم نصر الله: غزة ستنتصر وفلسطين ستنتصر.