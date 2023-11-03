حسن نصرالله : أقول بكل شفافية كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة

قال حسن نصرالله، إن لبنان جذبت ثلث جيش الاحتلال علي الحدود، لافتا إلي أن العمليات علي الحدود اللبنانية أحدثت قلقاً لدي إسرائيل.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عرض بقناة القاهرة الاخبارية،:" يجب أن نكون جاهزين لكل الإحتمالات وأقول لاسرائيل بأننا جاهزين لكل شئ وأن التهديد والتهويل لن يجدي نفعا وأساطيلكم الحربية في البحر الأحمر لن تخيفنا، متابعا:" اسطاليكم التي تهددونا بها قد أعددنا لها عدة أيضا".

وأضاف موجها حديثه لأمريكا:" أيها الأمريكان تذكروا هزيمتكم في لبنان وأفغانستان والعراق، معقبا:"أقول بكل شفافية وصدق وغموض إن كل الإحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة".