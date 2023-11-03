حسن نصرالله : عملياتنا فى جنوب لبنان أقلقت قادة الاحتلال وأمريكا

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إن العمليات التي يقوم بها حزب الله على الحدود اللبنانية وفي مزارع شبعا، أوجدت حالة من القلق والخوف لدى قيادة الاحتلال الإسرائيلي السياسية والعسكرية والأمريكيين أيضًا.

وأضاف حسن نصرالله، اليوم الجمعة، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القلق الآن من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة في الجنوب اللبناني إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو أن تتدحرج إلى حرب واسعة، مؤكدًا أن هذا احتمال واقعي ويمكن أن يحدث.

الرسائل الأمريكية والأوروبية

وأوضح حسن نصر الله، أنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يحسب لكل هذا حسابًا، مشيرًا إلى أنهم عبروا عن ذلك وتحدثوا عنه وهو داخل في حساباتهم ونقرأه بقوة من خلال الرسائل الأمريكية والفرنسية والأوروبية.