نصرالله : السرية المطلقة ضمنت النجاح الباهر لمعركة طوفان الأقصى

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات، مضيفا أن عملية طوفان الأقصى أحدثت زلزالًا أمنيًا وعسكريًا ونفسيًا بإسرائيل.

واضاف حسن نصرالله ، أن ما حصل ميدانيًا كان عملًا بطوليًا وشجاعًا متقنًا وعظيمًا كبيرًا، نرفع له كل التحية، أدى إلى إحداث زلزال على مستوى الكيان الإسرائيلي، وهو زلزال أمني وعسكري ونفسي ومعنوي".

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن خلال كلمته التي عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الأداء بمعركة طوفان الأقصى أكد هويتها وأهدافها الحقيقية"، لافتًا إلى أن السرية المطلقة ضمنت النجاح الباهر لمعركة طوفان الأقصى.