حسن نصر الله يهدد الولايات المتحدة بـ مصير الثمانينيات

هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الولايات المتحدة، خلال خطابه في الاحتفال التكريمي للشهداء على طريق القدس، في ساحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ووجه نصر الله حديث لواشنطن قائلا "أقول للأمريكيين إن من هزموكم في بداية الثمانينيات لا يزالون على قيد الحياة"، مضيفا "هذه التهديدات لن تخيفنا ونقول لكم إن أساطيلكم التي تهددونا بها نحن مستعدون لها".

وأشار إلى أن هناك رسائل وصلت إلى حزب الله بأن أمريكا ستقصف إيران إذا واصلنا عملياتنا في جنوب لبنان، ومن اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى هددونا بأن الأساطيل الأمريكية ستقصفنا.

وأكد نصر الله على ضرورة أن يكون الجميع جاهزين لكل الاحتمالات والخيارات، لافتا إلى أن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات.

وقال إن سلوك العدو إزاء لبنان هو محدد لتحركاتنا وهذا سيعيدنا إلى قاعدة المدني مقابل المدني.