بعد انقطاع الكهرباء..الصحة الفلسطينية: جثث الموتى تعفنت داخل الثلاجات

قال منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قتل الأطفال والنازحين، فهو يرغب في قتل أكبر عدد من المدنيين، كما أنه يستهدف خزانات المياه والمستشفيات.

وأضاف “منير البرش” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال استهدف الآن مدرسة الفاخورة، المخصصة لإيواء المدنيين والنازحين، منوها بأن الاحتلال اعترف باستهداف طواقم وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى أفراد الطواقم الطبية.

وأكمل: تم استهداف 25 سيارة إسعاف حتى الآن، بالإضافة الى استشهاد 60 طبيبا، متابعا: نعمل منذ بداية العدوان على ترشيد استهلاك الوقود، ونسعى إلى الاعتماد على المخزون الاحتياطي.

ولفت إلى أنه تم توقف المولدات الرئيسية داخل المستشفيات، ونعتمد فقط على المولدات الثانوية، متابعا:انقطاع الكهرباء عن ثلاجات الموتى أسفر عن تعفن الجثث وخروج الدود منها، الأمر الذي دفعهم للتفكير في المقابر الجماعية.