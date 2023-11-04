جثث ملقاة على الطريق ومقابر جماعية.. الصحة الفلسطينية توضح حجم الكارثة بغزة

قال منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قتل الأطفال والنازحين، فهو يرغب في قتل أكبر عدد من المدنيين، كما أنه يستهدف خزانات المياه والمستشفيات لمنع كل سبل الحياة.

وأضاف “منير البرش” خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن انقطاع الكهرباء عن ثلاجات الموتى أسفر عن تعفن الجثث وخروج الدود منها، الأمر الذي دفعهم للتفكير في المقابر الجماعية.

وأكمل: قمنا بجمع الجثث والأشلاء، وتحملنا المسئولية على عاتقنا، ونفذنا مقابر جماعية، وبلغ العدد 240 شهيدا في مقابر جماعية حتى الآن.

واسترسل: الجثث عبارة عن أشلاء، ولم يستطع الأهل التعرف عليها، متابعا: هناك عائلات بأكملها مسحت من السجلات، فإذا مات أحد منهم فلا يوجد أحد ليتعرف عليه.

ولفت إلى أن هناك جثث ملقاة على قارعة الطريق لأكثر من 4 أيام، في شارع الرشيد، وتم نقل الجثث على عربة "كارو".