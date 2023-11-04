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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الرياضة بالبحر الأحمر يتفقد إنشاءات "نادي النشء وشباب العمال بالقصير"

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، نادي النشء وشباب العمال بالقصير، لمتابعة تقدم أعمال الإنشاء وتطوير المرافق الرياضية والشبابية، ودراسة تركيب الإضاءة وشباك الملعب الأكريليك الخاص بالنادي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية الرياضية والشبابية في كافة مدن المحافظة، وتوفير بيئة مثالية لتطوير المواهب الشابة وتعزيز نشاطاتهم الرياضية والثقافية، وتعكس الالتزام الراسخ بدعم المجتمع وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة البناءة والمفيدة.
 

ويعمل وكيل الوزارة على إدخال مجموعة متنوعة من النشاطات الرياضية والشبابية في النادي، بهدف تشجيع الشباب على المشاركة والاستفادة من الفرص المتاحة، بينها تدريبات رياضية متخصصة، ودورات تعليمية، وورش عمل تطوير القدرات. 

البحر الأحمر اخبار محافظات نادي النشء القصير

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