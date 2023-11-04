إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة تكرِّم مديرها السابق

أقامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، اليوم السبت، حفلًا لتكريم كل من: المستشار محمد غراب، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي السابق، والمستشار مرجان المزين، رئيس الاستئناف الوكيل الأول للتفتيش القضائي السابق، وذلك تحت رعاية النائب العام المستشار محمد شوقي.

واضطلع بالتكريم المستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، في حضور لفيفٍ من أعضاء النيابة العامة.

وتضمن الاحتفال الترحيب بالضيفيْن الكريميْن، والاحتفاء بهما، عرفانًا لهما وتقديرًا لجهودهما المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهما.

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