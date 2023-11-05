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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر اثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا العميد محمد البطوطى مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بنها الحر، وتوقف حركة المرور بالطريق ووقوع وفيات ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل الحادث، بقيادة العقيد محمد النوتى وكيل ادارة المرور  وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بيچ اللون  تحمل رخصة "م ا ب  3637" نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع 3 اشخاص، فيما أصيب السائق بإصابات بالغة، وتبين ان جميعهم مقيمين شبين الكوم، وجرى نقل المصاب إلى مستشفي بنها في حالة صحية حرجة.

وتمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق بنها الحر ، عقب رفع آثار الحادث.

وجرى التحفظ على الجثث، لحين انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وتقديم العلاج للمصاب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

القليوبية جهات التحقيق الطريق الحر مدير المباحث قوة امنية

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