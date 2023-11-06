"انت غلطت في فنك" .. رسالة بيومي فؤاد لـ محمد سلام تثير الغضب

هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذاره الأخير عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، التي تقام في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.





وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر الإنستجرام، قال فيه: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي"

وتابع بيومي فؤاد كلامه: "محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا".

و أعلن الفنان محمد سلام ، في وقت سابق، انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

وقال محمد سلام ، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية “زواج اصطناعى” فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.