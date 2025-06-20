وفاة واحدة و 6 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة

حصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة بعد انتشال جثة شخص واستخراج ٦ مصابين بينهم ٢ من قوات الحماية المدنية.

والضحايا هم: نوني عباس علي إسماعيل 62 سنة، مصاب باختناق، وسيدى محمد السيد، 60 سنة، مصابة باختناق، وأحمد محمد الليثي 50 سنة، مصاب باختناق من الدفاع المدني، ومحمد المرشدي محمد 40 سنة، مصاب باختناق من وحدة الحماية المدنية، ويونس كريم أحمد 3 سنوات، مصاب باختناق، فيما أصيبت والدة الطفل وتدعى ليلى أحمد عبد العال، باختناق، وتوفي والد الطفل ويدعى كريم احمد عبد الحميد، ويبلغ 34 سنة.

ووصل قبل قليل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى موقع حادث انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة لمتابعة تطورات الحادث وعمليات رفع الأنقاض.

وتواصل أجهزة أمن القاهرة وفرق الحماية المدنية عمليات البحث أسفل انقاض عقارات حدائق القبة للتأكد من عدم وجود ضحايا أسفل الأنقاض حيث تم انتشال مصابين اثنين من أحد العقارات.

فيما أصيب فردان من رجال الحماية المدنية في القاهرة أثناء عمليات رفع انقاض عقاري حدائق القبة المنكوبين وتم إسعافهما في موقع الحادث بسيارات الإسعاف.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة عقارين بمحيط العقارين المنكوبين في منطقة حدائق القبة خوفا من انهيارهما على السكان.

وتستكمل الأجهزة الأمنية في القاهرة ووحدات المحافظة عمليات البحث أسفل انقاض العقارين المنكوبين عن مصابين أو ضحايا وتم عمل كردون بمحيط العقارات المنكوبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ افاد بانهيار عقارين ك منهما مكون من ٤ طوابق في منطقة حدائق القبة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث وجرى البحث عن مصابين أو ضحايا أسفل الأنقاض.